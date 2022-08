Fachin diz que história vai diferenciar defensores da democracia dos cúmplices do populismo autoritário

O presidente do TSE frisou que é necessário que vença a democracia no embate político atual no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Edson Fachin, disse nesta quinta-feira (4) ter encaminhado uma mensagem de agradecimento pelo discurso feito pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em prol da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. A fala de Pacheco ocorreu nesta quarta-feira na abertura da sessão do plenário do Senado.

De acordo com Fachin, os Anais da História escreverão no futuro os nomes em uma das seguintes duas listas: os defensores da democracia e os cúmplices do populismo autoritário. Que vença a democracia. Que vença a paz e a segurança nas eleições, frisou.

Na terça-feira, Bolsonaro voltou a atacar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a questionar o sistema eleitoral brasileiro. O ocupante do Palácio do Planalto afirmou que o presidente do STF, Luiz Fux, está "equivocado" e que deveria ser investigado no inquérito das fake news por ter defendido as urnas eletrônicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.