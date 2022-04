Fachin libera US$ 11 milhões de Marcelo Odebrecht mantidos em uma conta no exterior

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator do processo da Lava Jato na Corte, determinou a liberação de cerca de US$ 11 milhões do empresário Marcelo Odebrecht em uma conta mantida no exterior por Isabela Odebrecht, esposa do empresário Marcelo Odebrecht.

Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, Marcelo alegou que a conta no exterior era mantida de forma conjunta e que, ao menos, a parte de Isabela fosse liberada. A decisão, porém, desagradou a cúpula da Odebrecht, uma vez que pessoas físicas estão obtendo vitórias judiciais, enquanto a empresa enfrenta dificuldades na sua recuperação judicial.

Além disso, quando os executivos do grupo firmaram seus acordos de delação premiada, o Ministério Público destacou que os valores mantidos em contas no exterior eram ilícitos e deveriam ser devolvidos à União.

