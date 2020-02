Fachin nega recurso de Lula que questionava legalidade de provas

247 - O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou pedido apresentado pela defesa do ex-presidente Lula para suspender processo por uso de prova ilegal. A informação é do G1.

Esse processo trata de supostas vantagens indevidas que Lula supostamente teria recebido do grupo Odebrecht na forma de um imóvel em São Paulo para utilização do Instituto Lula, um apartamento em São Bernardo do Campo para a moradia do ex-presidente, e diversos pagamentos ilícitos feitos para ele e para o Partido dos Trabalhadores (PT).

A defesa de Lula argumenta que a Lava Jato de Curitiba juntou ao processo uma perícia irregular, feita somente pela Odebrecht.

"Como se vê, não há previsão para que as provas ilícitas sejam analisadas apenas por ocasião da sentença. A lei prevê desentranhamento da prova ilícita e suas derivações ao final de um incidente. (...) A concessão de liminar se mostra indispensável à proteção do direito tutelado pelo writ, uma vez que a finalidade precípua da impetração é obstar, por meio da tutela judicial de urgência, a perseverança de um estado de constrangimento ilegal", enfatizou os advogados de Lula.

Mas para Fachin, não há elementos de irregularidade no prosseguimento do processo com a perícia feita apenas pela empreiteira. O processo retornou para a fase de alegações finais, atendendo a decisão do STF que considerou insconstitucional que delatores apresentem sua alegações junto com os delatados, mas não suspendeu o processo pelas provas ilícitas.

A defesa ainda pode recorrer para que o caso seja analisado pela Segunda Turma do Supremo.