Fakeada: PF alertou sobre atentado em Juiz de Fora e mesmo assim Bolsonaro não vestiu colete (vídeo)

Médico que almoçou com a comitiva na parte da manhã no dia 6 de setembro de 2018 revela que a PF chegou a fazer um alerta de suspeita de “atentado”. Mesmo assim, a segurança contra o então candidato Jair Bolsonaro foi afrouxada edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em meio às revelações feitas pelo documentário “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”, da TV 247, o perfil Anonymous divulgou a declaração de um médico que almoçou com a comitiva de Jair Bolsonaro na parte da manhã no dia 6 de setembro de 2018, dia em que o atual presidente teria recebido uma suposta facada no abdômen em Juiz de Fora (MG).

Segundo o médico, o atentado “já estava anunciado, foi uma tragédia anunciada”. “Meia hora antes de acontecer o episódio, nós estávamos almoçando juntos lá em Juiz de Fora e recebemos através da inteligência da polícia que haveria gente intencionada em praticar um ato terrorista”, afirmou.

“Não sei o que aconteceu com a Polícia Federal que deu esse vacilo de deixar ele [Bolsonaro] no meio da população”, diz o médico.

PUBLICIDADE

Adélio Bispo: prova de que a equipe de segurança sabia de um possível atentado e Carluxo retirou o responsável por entregar o colete ao seu pai do carro, minutos antes da facada.



Depoimento do médico que almoçou com a comitiva: pic.twitter.com/0PGzFjgvPT — Anonymous (@AnonNovidades) September 13, 2021

Nesta segunda-feira, 13, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB), ex-bolsonarista e que esteve em Juiz de Fora com Bolsonaro, protocolou pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a suposta facada.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Saiba mais sobre o documentário:

O documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , feito pelo repórter investigativo Joaquim de Carvalho, pelo cineasta Max Alvim e pelo cinegrafista Eric Monteiro, com produção da TV 247 e financiamento coletivo de seus assinantes e apoiadores, demonstrou todos os furos do episódio usado por Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2018 para fugir dos debates e assim se tornar presidente da República sem ser confrontado.

PUBLICIDADE