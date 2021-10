Fakhoury perde processo para deputado petista que o acusou de caixa dois

Apoie o 247

247 - A Justiça de São Paulo negou o pedido de indenização de R$ 45 mil feito pelo empresário bolsonarista Otavio Fakhoury contra o deputado federal Paulo Teixeira (PT), que o acusou, em junho, de dar “dinheiro no caixa dois para a campanha de Jair Bolsonaro", informa a Folha de S.Paulo.

Fakhoury, que é acusado de orquestrar esquema de fake news sobre a pandemia, afirmou que todas as contribuições feitas na eleição foram devidamente informadas à Justiça eleitoral, acusando o parlamentar de o ter “difamado” e “denegrido”.

Além da indenização, o empresário pediu que o deputado fosse obrigado a remover a declaração de suas redes sociais.

No entanto, Teixeira destacou que a Polícia Federal apontou indícios de que ele financiou irregularmente gráficas que produziram material para a campanha de Bolsonaro.

O juiz Rodrigo Cesar Fernandes Marinho negou o pedido de Fakhoury, dizendo que o deputado apenas emitiu uma opinião sobre um tema de relevância social e que o fez com base em informações relacionadas a uma investigação oficial.

"Em que pese ser compreensível o aborrecimento sofrido pelo requerente [o empresário], não é razoável considerar que o deputado ocasionou dano ao seu abalo psíquico e humilhação, de modo que seria equivocado afirmar a existência do dano moral."

Ele ainda determinou que ele arque com as despesas do processo e pague os honorários dos advogados do deputado, arbitrados em cerca de R$ 4.500.

