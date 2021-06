Falhas estruturais no sistema elétrico são ignoradas desde 2010, afirmam técnicos do TCU

Sucessivos governos ignoraram os alertas frequentes do tribunal sobre o dano aos consumidores da falta de planejamento edit

247 - Sucessivos governos desde 2010 ignoraram alertas do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre falhas estruturais no sistema elétrico brasileiro, que pesam na atual crise no setor.

Desde 2010, o tribunal identificou dez problemas com potencial de gerar dano aos consumidores. Na avaliação dos técnicos, estas falhas fizeram com que a geração de energia ficasse constantemente abaixo do esperado.

Segundo o TCU, "não existe um mínimo assegurado".

Para o tribunal, faltam estudos sobre o consumo de água e a produtividade das usinas. Os técnicos destacam que, por conta da falta de planejamento, os consumidores acabam pagando a conta sempre que as elétricas têm de ir ao mercado adquirir energia. (Com informações da Folha de S.Paulo).

