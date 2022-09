"Falo palavrão, mas não sou ladrão", diz Bolsonaro a Ratinho, sem explicar os 51 imóveis comprados com dinheiro vivo

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) negou, nesta terça-feira (13), que existe corrupção no seu governo. O candidato à reeleição foi questionado pelo apresentador Ratinho, no SBT, sobre os erros da atual gestão e respondeu ao jornalista que fala "alguns palavrões de vez em quando". "Falo palavrão, mas não sou ladrão Isso choca algumas pessoas", disse o ocupante do Planalto, que não citou os 51 imóveis avaliados em R$ 26 milhões e comprados com dinheiro em papel pela família dele. "Estamos há três anos e meio sem corrupção no meu governo", afirmou.

Ao falar de economia, Bolsonaro não citou a informação de que o Brasil terá o quarto ano seguido sem aumento real no salário mínímo (é o que está previsto na proposta do Orçamento criada pelo governo federal para 2023). "Com o salário mínimo de hoje, você põe mais gasolina no seu carro com o salário mínimo de governos anteriores".

Na entrevista, Bolsonaro também não quis falar sobre as agressões verbais a jornalistas durante o seu governo. "Sempre trato a imprensa com dignidade. Já dei algumas alopradas".

"(O PT) Vai legalizar o aborto, as drogas e a política de ideologia de genero. Isso não pode. Nosso patrimônio são os nossos filhos"

O candidato também tentou responsabilizar o seu governo pelas obras da transposição do Rio São Francisco. Ao Jornal Rádio PT, o ex-secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Maurício Muniz afirmou em fevereiro deste ano que as obras estavam mais de 97% prontas em 2017. O ex-dirigente ocupou o cargo de março a maio de 2016.

Na entrevista a Ratinho, Bolsonaro disse que a (Transposição) "era para ter acabado em 2012?". "Devemos grande parte ao ministério Rogério Marinho. Concluímos a obra". Marinho foi ministro do Desenvolvimento Regional de 2020 a 2022, período em que saiu do PSDB e foi para o PL.

O ocupante do Planalto disse que o seu governo não tem responsabilidade sobre os 33 milhões de pessoas passando fome, de acordo com o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil (entre o fim de 2021 e abril de 2022). "Os preços dos alimentos cresceram no mundo todo".

Intenções de voto

Os números apontaram vitória do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro turno, com 51% dos votos válidos. Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 35% (35% na pesquisa anterior, 5/9). O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, teve 8% (9% na pesquisa anterior).

Simone Tebet (MDB) conseguiu 4% (4% na pesquisa anterior). Felipe d'Avila (Novo) alcançou 1% (1% na pesquisa anterior). Thronicke (União Brasil) teve 1% (1% na pesquisa anterior).

Os votos do ex-presidente Lula em residências em que ao menos um recebe auxílio do governo aumentaram cinco pontos.

No segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por mais de 15 pontos percentuais de diferença.

