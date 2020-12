"Falsas narrativas", diz Abin sobre relatórios para orientação da defesa de Flávio Bolsonaro

247 - A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) divulgou nota neste sábado (19) na qual volta a negar que tenha produzido relatórios para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro em ação penal que acusa o parlamentar por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Informações da imprensa dão conta de que o próprio diretor-geral da corporação, Alexandre Ramagem, teria encaminhado os relatórios ao senador.

A Abin afirmou que reconhece o “papel fundamental” da imprensa, mas que a “criação de falsas narrativas acarreta danos a pessoas, instituições e à devida formação da opinião pública”.

“Matérias jornalísticas acusam a existência de relatórios da ABIN ou do Diretor-Geral com supostas instruções de defesa de parlamentar federal, elaborados de forma não oficial, em texto de aplicativo de mensagem, contudo sem nenhuma demonstração documental ou do inteiro teor das mensagens. As matérias faltam com a verdade. Nenhum relatório foi produzido com tema, assunto, texto ou o título exposto, tampouco a forma e o conteúdo dispostos correspondem a relatórios confeccionados por servidores em atividade na ABIN", diz ainda a nota.

A agência sustenta que “nenhum documento, relatório ou informe de defesa em processo criminal foi transmitido por qualquer meio a parlamentar federal ou a sua defesa através do Diretor-Geral, Diretores, Coordenadores ou Assessores. A imputação por qualquer pessoa de vinculação dos supostos relatórios à ABIN ou ao Diretor-Geral é equivocada ou deliberadamente realizada com objetivo de desacreditar uma instituição de Estado e os servidores que compõem seus quadros”.

