"Falso moralista", afirma Tacla Duran sobre Dallagnol, beneficiado pelo MP

247 - O advogado Rodrigo Tacla Duran bateu duro no coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, após o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) arquivar uma representação feita pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva com o objetivo de punir o procurador por causa da apresentação do PowerPoint feita em 2016 para explicar a denúncia do Ministério Público sobre o triplex do Guarujá (SP) contra o ex-presidente.

"'O falso moralista sempre se esconderá sob sua própria verdade; ele o acusará do que ele faz e te absolverá pelo que você não disse' Prescrição salva @deltanmd!!! Ídolo de barro - Conselho do MP sinaliza maioria contra Deltan, mas reconhece prescrição", escreveu o advogado no Twitter.

Este ano veio a público a informação de que o procurador-geral da República, Augusto Aras, retomou negociação de acordo de delação com o advogado Rodrigo Tacla Duran, que atinge diretamente advogado Carlos Zucolotto, padrinho de casamento do ex-ministro Sérgio Moro, com potencial de revelar novas irregularidades da Lava Jato - várias ilegalidades na operação já foram divulgadas pelo site Intercept Brasil em parceria com outros veículos, em séries de reportagens conhecidas como Vaza Jato.

Tacla Duran afirmou ter pago US$ 5 milhões a Zucolotto para obter vantagens em seu acordo de delação premiada com a Lava Jato em 2016, como a diminuição do valor de sua multa, acordada inicialmente em R$ 55 milhões, o que não aconteceu. Em 2018, a PGR arquivou os fatos relatados por Tacla sob o argumento de que faltou a comprovação de crimes.

