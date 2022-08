Falta de apoio faz Marconi Perillo desistir de disputa pelo governo de Goiás para concorrer ao Senado

Ex-governador tucano havia lançado sua pré-candidatura ao Palácio das Esmeraldas no dia 16 de julho edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) anunciou que desistiu de disputar o governo de Goiás para concorrer ao Senado. Segundo o G1, o anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) durante a convenção do partido realizada em Goiânia. Com isso, o PSDB não lançará candidato próprio para disputar o governo estadual.

"Sei que isso frustrou muita gente, muito amigos. Jamais tive receio de enfrentar as lutas, mas não podemos avançar além daquilo que é possível. [...] Na vida, a gente tem que ter coragem para decidir, enfrentar, ousar. Seria mais cômodo uma candidatura à Câmara, eu ajudaria bastante a legenda, mas acho que como candidato a senador poderei ajudar mais ainda", disse Perillo.

O tucano, que havia lançado sua pré-candidatura visando um quinto mandato à frente do Executivo estadual no dia 16 de julho, tentou até esta quinta-feira (04) viabilizar a formação de uma chapa para disputar o Palácio das Esmeraldas. A falta de apoio de outras legendas, porém, fez com que ele desistisse da corrida estadual.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.