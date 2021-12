Falta de comida afeta 37% dos brasileiros de baixa renda, diz Datafolha

Apoie o 247

247 - Pesquisa Datafolha divulgada no último final de semana apontou que 26% dos brasileiros afirmaram que a quantidade de alimentos em casa nos últimos meses não foi o suficiente para alimentar suas famílias. Ainda segundo o levantamento, este índice sobe para 37% entre os que ganham até dois salários mínimos mensais.

Entre as famílias que recebem o Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família, o índice alcança 39% contra 22% das que não se enquadram nos critérios do benefício. O maior percentual de pessoas afetadas pela falta de alimentos está concentrado na Região Nordeste. Nas demais regiões do país, os índices variam entre 21% e 25%.

Ainda conforme o Datafolha, o problema alcança 45% dos desempregados que ainda estão à procura de uma vaga no mercado de trabalho e chega a 34% entre os que desistiram de procurar emprego.”O levantamento também mostra que 15% dos brasileiros deixaram de fazer alguma refeição nos últimos meses por não ter comida em casa. O número sobe para 23% entre as famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. Nas demais faixas, varia de 3% a 6%”, destaca a reportagem.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 16 de dezembro e ouviu 3.666 brasileiros em 191 municípios de todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para baixo ou para cima.

