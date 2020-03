Falta de respiradores implode grupo de WhatsApp de secretários da Saúde

O grupo de Whatsapp de secretários da Saúde implodiu em meio à discussão sobre a falta de respiradores. Os estados estão em pânico com a falta desse equipamento essencial no tratamento de doentes por coronavírus edit

247 -Em meio a um acalorado debate sobre a falta de respiradores para tratamento de doentes com coronavírus, um representante estadual ameaçou chamar a polícia, e o secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, saiu do grupo de Watshapp de secretários da Saúde.



Os governadores criticam o aumento do preço do equipamento, hoje na casa de R$ 140 mil, informa o Painel da Folha de S.Paulo



O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, elevou o tom da sua cobrança depois que o ministro da Saúde anunciou na segunda-feira (23), em videoconferência com governadores e o presidente da República, que havia enviado respiradores para a Bahia. “Não chegaram até minhas mãos. Acho que foram extraviados. Preciso confirmar se foram enviados pois em caso positivo tenho que abrir queixa policial", escreveu Vilas-Boas no grupo