Família Bolsonaro se cala sobre determinação de prisão de Allan dos Santos

247 - Desde que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, nem Jair Bolsonaro e nem seus filhos - o senador Flávio (Patritora-RJ), o deputado federal Eduardo (PSL-SP) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) - se manifestaram, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles.

Desde o anúncio da determinação de prisão, datada de 5 de outubro - mas que só veio à tona nesta quinta-feira (21) -, o clã-Bolsonaro utilizou suas redes sociais sem citar Allan dos Santos.

Carlos publicou em seus perfis uma crítica a um projeto para homenagear Paulo Freire. Jair e Flávio Bolsonaro exaltaram uma proposta que proíbe que órgãos públicos sacrifiquem animais saudáveis. Eduardo, por sua vez, se manifestou contra Lula e a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.

