Família de Genivaldo de Jesus, morto em “câmara de gás” da PRF, já foi procurada pela equipe de Dino

247 - Familiares de Genivaldo de Jesus, morto por asfixia em uma câmara de gás improvisada no interior de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia 25 de maio de 2022, já foram procurados pelo Secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira. A informação foi passada ao Brasil 247 pelos advogados da família.

Os advogados da família agora aguardam a proposta com o valor da indenização a ser paga pelo governo.

A medida foi anunciada pelo ministro Flávio Dino em seu Twitter nesta sexta-feira (6). Ele afirmou que, em relação à morte de Genivaldo, "é clara a responsabilidade civil, à luz da Constituição" e determinou que Marivaldo Pereira tomasse "providências visando à indenização legalmente cabível".

