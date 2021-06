Famílias de vítimas da Covid-19 recorrem à PGR e querem responsabilização de Bolsonaro

De acordo com representação apresentada pela Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico), a postura de Bolsonaro diante da pandemia é uma "estratégia federal cruel e sangrenta de disseminação da Covid-19, perfazendo um ataque sem precedentes aos direitos humanos no Brasil" edit

247 - O advogado Gustavo Bernardes, de 46 anos, sobrevivente da Covid-19, apresentou à Procuradoria-Geral da República (​PGR) uma representação criminal, protocolada em 9 de junho, pedindo que seja oferecida uma denúncia contra Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Bernardes pede que o presidente seja processado criminalmente pela condução da pandemia no Brasil.

Ele é presidente da Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 (Avico) e esclarece que apesar de assinar a representação, o ato trata-se de uma "iniciativa coletiva", representando todas as pessoas que compõem a associação e tiveram quadro grave de Covid-19 ou perderam familiares para a doença.

A postura de Bolsonaro diante da pandemia, de acordo com a peça, é uma "estratégia federal cruel e sangrenta de disseminação da Covid-19, perfazendo um ataque sem precedentes aos direitos humanos no Brasil".

O documento lembra que Bolsonaro incentivou o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, prejudicou a vacinação no país e estimulou aglomerações enquanto, do outro lado, cientistas orientavam o isolamento social. Além disso, diz a representação, o chefe do governo federal também defendeu uma teoria de "imunidade de rebanho" sem qualquer respaldo científico.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.