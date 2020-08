Fantástico destaca que menina de 10 anos estuprada fez aborto autorizado, mas silencia sobre ataques a hospital

Programa da Rede Globo apresentou reportagem sobre o caso da menina de 10 anos estuprada por um tio continuadamente, mas ignorou a mobilização fundamentalista à frente do hospital de Recife onde ela estava internada para impedir o aborto garantido constitucionalmente. A mobilização do Fórum das Mulheres de Pernambuco também foi ignorada edit

Fórum e 247 - O Fantástico deste domingo (16) na Rede Globo deu destaque às pressões sofridas pela família da menina de 10 anos que engravidou após ser vítima de abusos sexuais promovidos pelo tio. Ela teve aborto autorizado, mas sofreu represálias.

“A menina de 10 anos grávida do tio saiu do Espírito Santo para fazer o aborto autorizado pela Justiça, mas grupos pressionam a família para desistir a manter a gestação”, disse o apresentador Tadeu Schmidt na chamada do programa.

A reportagem do jornalista Mário Borella reforçou que o estupro ocorreu por quatro anos e que a menina entrava em desespero quando questionada se queria manter a gravidez.

A matéria apontou ainda que o Ministério Público do Espírito Santo investiga grupos que teriam exercido pressão sobre a família da menina para que ela não realizasse o aborto legalizado. O programa, no entanto, não citou que neste domingo grupos de extrema-direita e cristãos conservadores se mobilizaram para tentar impedir que a criança interrompesse a gestação, chegando a cercar o hospital de Recife onde ela está internada. O nome da menina chegou a ser divulgado pela militante de extrema-direita Sara Fernanda Giromini . Da mesma forma, o programa não noticiou a mobilização do Fórum de Mulheres de Pernambuco que foi à frente do hospital e expulsou os fundamentalistas, garantindo o cumprimento do direito constitucional da menina. O aborto terminou sendo realizado e, segundo boletim médico, a menina passa bem e já está em recuperação.

