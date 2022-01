Fardados, PMs trocam carícias com mulheres em saída de balada durante horário de trabalho

Os PMs chegaram ao local por volta das 4h30 para acompanhar o final de uma festa. Caso aconteceu no Distrito Federal edit

247 - Um vídeo capturado por câmeras de segurança e divulgado pelo Metrópoles mostra dois integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), fardados e em horário de trabalho, aos beijos e abraços com mulheres, na saída de uma balada, na madrugada do último dia 31.

Os PMs chegaram ao local por volta das 4h30 para acompanhar o final de uma balada. Durante a “patrulha”, um grupo se aproxima dos PMs, oferece um cigarro, e ambos começam a fumar.

Logo depois, duas mulheres se juntam ao grupo. Um dos PMs vai com uma delas para perto dos carros e começa a beijá-la, logo depois eles se escondem atrás de uma pilastra. A poucos metros, o segundo PM também começa a beijar uma jovem. A troca de carícias continua por cerca de 20 minutos.

