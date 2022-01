Faria tenta se livrar de críticas de colegas e de reações do STF por ter encontrado foragido nos EUA

Apoie o 247

247 - Após ter se encontrado com o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, foragido da Justiça brasileira, nos Estados Unidos, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, casado com Patrícia Abravanel, herdeira do SBT, corre agora para desfazer o erro, de acordo com Igor Gadelha, do Metrópoles.

Faria entrou em contato com integrantes do governo federal e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para se explicar. O mandado de prisão contra Santos foi expedido pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

O chefe das Comunicações enviou mensagem em um grupo de WhatsApp de ministros do governo Bolsonaro no domingo (9), esclarecendo que foi a um evento de uma igreja evangélica de um pastor amigo - e apoiador de Jair Bolsonaro (PL) - e que Allan dos Santos teria aparecido “de última hora” e “de surpresa” no local. Ele ainda culpa a imprensa por ter associado o encontro dele com Allan dos Santos a um suposto "apoio do governo" ao blogueiro foragido. “Amigos, só pra deixar vcs (sic) informados. Fui para um evento na igreja Lagoinha em Orlando do Pastor André Valadão que apoia o PR e é muito meu amigo e da família. Fui fazer uma palestra sobre o cenário político no Brasil com outros convidados. De última hora chegou de surpresa o Allan dos Santos que as vezes (sic) apoiador do governo e outras muito crítico ao governo e membros do governo, eu por exemplo sou um alvo constante. Enfim, quiseram ontem fazer uma grande matéria de que o governo brasileiro tinha ajudado ele a fugir e que a minha presença significaria um apoio do governo ao Allan. Fiz uma nota de que não sabia que ele estaria no evento e se eu soubesse eu não teria comparecido. A nota cessou as especulações".

A ministros do STF, Faria disse não ter participado de jantar ou confraternização com Allan dos Santos, como mostram fotos. Ele afirmou que, após o evento, foi até a sala do pastor dentro da igreja para cumprimentar outros convidados, onde foi servido um “lanche”.

De acordo com Ricardo Noblat, também do Metrópoles, no entanto, Faria sabia sim da presença de Allan dos Santos e inclusive recebeu aval de Bolsonaro para participar do evento ao lado do blogueiro. "Faria mente. Não só soube com antecedência como consultou o presidente Jair Bolsonaro a respeito. E ouviu dele o seguinte conselho: é justamente em horas de aperto que não se deve abandonar os amigos. Bolsonaro costuma abandonar, mas, no caso de Allan, tem feito tudo o que pode para protegê-lo".

Fábio Faria é ministro das Comunicações mas já montou um escritório paralelo da pasta em Natal, no Rio Grande do Norte, onde tenta viabilizar uma candidatura para concorrer ao governo do estado contra a atual governadora, Fátima Bezerra (PT). Até o momento, Faria está sem partido, mas deve se filiar ao PP. Ele tem também a perspectiva de ser escolhido para vice de Bolsonaro.

