Fascista que agrediu jornalista da Band diz que bandeira caiu da sua mão

A militante bolsonarista Angela Telma Alves Berger, que agrediu a jornalista Clarissa Oliveira, da Band, com uma bandeirada na manifestação deste domingo (17) em frente ao Palácio do Planalto, diz que seu ato foi acidental. Ela quer se livrar de um processo judicial

247 - A ativista de extrema-direita e apoiadora de Jair Bolsonaro, Angela Telma Alves Berger, que agrediu jornalista da Band Clarissa Oliveira com uma bandeirada durante manifestação, disse que o ato foi acidental.

A militante fascista tenta escapar de um processo, pois a repórter registrou boletim de ocorrência após ser agredida.

Angela Berger é servidora da Enap (Escola Nacional de Administração Pública), vinculada ao Ministério da Economia, e ingressou no serviço público em 1986. Ela agrediu a repórter da Band na cabeça com o mastro de uma bandeira do Brasil durante o ato deste domingo, que contou com a presença de Jair Bolsonaro, informa o jornalista Renato Onofre na Folha de S.Paulo.



