Fátima Bernardes volta a ser alvo das milícias digitais após reportagem sobre maconha medicinal

Por Julinho Bittencourt, na Revista Fórum - A apresentadora Fátima Bernardes sofreu, nesta quarta-feira (2), um novo ataque virtual pelo Twitter, desta vez por fazer reportagem sobre uma família que trata três filhos autistas com Cannabis Medicinal.

Nesta terça-feira, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ) ficaram incomodados com tuíte feito pelo deputado carioca, Túlio Gadelha (PDT-RJ), em sua página oficial do Twitter, sobre a mais recente polêmica envolvendo Paulo Guedes, onde o banco BTG – fundado pelo Ministro da Economia -, teria pago R$370 milhões por uma carteira de crédito do Banco do Brasil.

Após o questionamento de Túlio Gadelha, diversos perfis bolsonaristas iniciaram ofensivas ao deputado e, logo depois, os ataques foram direcionados à jornalista Fátima Bernardes que, por sua vez, é namorada do Pdtista.

Desta vez os ataques foram diretos à apresentadora. Internautas enfurecidos tratam o uso do medicamento canabidiol, encontrado na planta da Cannabis ou maconha, usado para, entre outros, o tratamento de Alzheimer, Ansiedade, Autismo, Câncer, Crohn, Dor crônica, Epilepsia, Esclerose múltipla, Insônia, Parkinson e Fibromialgia, como a liberação do uso recreativo da maconha.

