Fátima Bezerra: mundo da política é muito machista

A governadora do Rio Grande do Norte, única a ocupar o posto no Brasil, afirmou que a baixa presença de mulheres na política se deve a cultura patriarcal edit

247 - A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), a única a ocupar tal cargo no país, falou à Folha sobre o machismo no mundo da política.

Para ela, a presença rara das mulheres nos postos de poder tem origem na cultura patriarcal do país. "O mundo da política, infelizmente, é um mundo muito machista. É só olhar os números aí. Somos muito poucas nos chamados espaços de poder. Evidente que isso se deve a toda uma questão do ponto de vista cultural que permeia isso que é a cultura do patriarcado. É muito desafiador a mulher galgar esses degraus. É muito difícil, mas temos que ousar. Sou um exemplo disso".