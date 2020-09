Fazenda em Goiás abriga onças em situação de risco diante de queimadas no Pantanal

A propriedade é a base de operações do Instituto de Preservação e Defesa de Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil em Processo de Extinção (NEX), uma ONG fundada em 2001 com o objetivo de abrigar animais feridos ou sob algum tipo de risco edit

247 - Uma fazenda no município de Corumbá, em Goiás, se tornou o refúgio de onças em situação de risco por conta das queimadas no Pantanal.

A propriedade é a base de operações do Instituto de Preservação e Defesa de Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil em Processo de Extinção (NEX), uma ONG fundada em 2001 com o objetivo de abrigar animais feridos ou sob algum tipo de risco.

A fazenda abriga 22 onças e uma jaguatirica. Muitas onças foram resgatadas pela fiscalização em operações contra o tráfico de animais e outras foram resgatadas com ferimentos graves em áreas tomadas por queimadas na área do Pantanal.