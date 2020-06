FHC solta declaração enigmática: ‘não se deve achar que as instituições vão funcionar’

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou que o momento do país é preocupante e que não se pode “dar por assente que as instituições vão funcionar”. Ele ainda diz: “hoje vivemos um momento preocupante, com atentado simbólico ao STF sem reação de autoridades maiores” edit

247 - O ex-presidente FHC soltou declarações céticas com relação à democracia e às instituições brasileiras. Ele citou EUA e Inglaterra como modelos em que há instituições passíveis de confiança e desdenhou da institucionalidade do país: “não é certo que as instituições irão funcionar”

Em fala no Brazil Forum UK 2020, FHC disse: “há um clima em que você sente que as instituições estão com vigor, querendo reagir (...) Mas nessa horas de dificuldade, não tenhamos dúvida, a instituição fundamental são as Forças Armadas. Nunca se sabe muito bem, mas não creio que eles tenham, como tinham em 64, um projeto, (como foi em 1964) de segurar a esquerda. Eles estão, acredito eu, com a Constituição. O terreno é escorregadio. Você pode sem querer cair no autoritarismo, se não houver reação. Não vejo sinais na sociedade um sinal de apoio a um possível fechamento, à perda de liberdade."

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca mais um trecho da fala do ex-presidente: “na questão da democracia, não se deve dar por assente que as instituições vão funcionar. Não estamos nos Estados Unidos ou na Inglaterra, onde as instituições provavelmente funcionam. É verdade que há liberdade de imprensa, Congresso assumindo posições, mas tem um problema: o povo está em casa com medo por causa do coronavírus, não se sente reação popular.”

A matéria ainda sublinha que “FHC disse que o Brasil pode cair no autoritarismo se não houver reação a fatos como os ataques contra o STF no domingo, 14. Perto da meia-noite de domingo, cerca de 30 manifestantes bolsonaristas autodenominados “300 do Brasil” simularam com fogos de artifício um ataque ao STF. Os fogos foram disparados às 21h30 na direção do edifício principal do STF, na Praça dos Três Poderes, enquanto os manifestantes xingavam ministros da Suprema Corte. Nesta segunda, uma das líderes do grupo, a ativista Sara Winter, foi presa.”

