Feliciano ignora pandemia de coronavírus e convoca manifestação

Enquanto Marco Feliciano estimula manifestação pro-governo Jair Bolsonaro, especialistas e autoridades do mundo adotam medidas drásticas para tentar conter a pandemia do novo coronavírus edit

247 - O deputado federal Marco Feliciano, seguindo seu comprometimento com a agenda bolsonarista, estimulou protestos e aglomerações neste domingo (15), quando especialistas e autoridades internacionais adotam medidas drásticas para conter a pandemia do novo coronavírus. No Brasil, o número de casos confirmados aumenta diariamente.

A jornalista da Folha de SP Patrícia Campos Mello, alvo de diversos ataques públicos de Jair Bolsonaro, criticou a atitude do deputado federal Marco Feliciano: “Em meio à pandemia do coronavirus, deputado chamando pra manifestação”.

Feliciano ainda insinuou que a manifestação foi “contra o sistema”, em sua postagem, no trecho que diz: “Contra tudo e contra todos, contra todo o sistema que se mobilizou para impedir, as manifestações pró-Bolsonaro são mantidas em 259 cidades”.

Confira o tweet: