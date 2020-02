Feliciano pede a PGR que Petra Costa seja responsabilizada por crime contra segurança nacional

O deputado chama a cineasta de "louca" e diz que ela "abusa do direito de livre expressão do pensamento" edit

Revista Forum - O deputado federal Marco Feliciano (Sem Partido-SP) entrou com uma representação na Procuradoria Geral da República (PGR) com uma ação pedindo que a cineasta Petra Costa, diretora do documentário “Democracia em Vertigem” – que concorre ao Oscar –, seja investigada por supostos crimes contra a segurança nacional e intolerância religiosa.

Na queixa, Feliciano diz que “a mesma [Petra Costa] é louca ou age com manifesta má-fé, o que configura abuso do direito de livre expressão do pensamento” por entrevista concedida a “CNN”. A informação foi divulgada pelo O Antagonista.

