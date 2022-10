Felipe Neto cobra retratação de bolsonaristas por espalharem falso atentado contra Tarcísio (vídeo)

Apoie o 247

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto criticou a mentira disseminada por apoiadores de Jair Bolsonaro de que o candidato a governador de São Paulo Tarcísio de Freitas teria sido vítima de um atentado político em Paraisópolis (SP) nesta segunda-feira (17).

Em vídeo nas redes sociais, Felipe Neto mostrou tweets de bolsonaristas associando falsamente um tiroteio à presença de Tarcísio na comundade paulistana. O próprio Tarcísio admitiu que o episódio não teve conotação política.

"Está provado que eles mentiram. Vocês têm que ir atrás dessas pessoas e cobrar se elas não vão se retratar", afirmou o influenciador.

Assista:

Esses capachos da extrema direita MENTIRAM pra você. Eles vão apagar e pedir desculpas?



A verdade sobre o "atentado" no Tarcísio. pic.twitter.com/qBbqqYZhnw October 17, 2022

Não há indícios de atentado contra Tarcísio, afirma secretário de Segurança Pública de SP

O secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, João Camilo Pires, afirmou nesta segunda-feira (17) que não há indícios sobre tentativa de atentado contra o candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De acordo com o secretário, a provável causa do tiroteio foi um "ruído" por conta do efetivo policial na comunidade em Paraisópolis, favela da Zona Sul da capital paulista. A campanha de Tarcísio foi interrompida por uma troca de tiros.

Policiais Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) foram para o local onde Tarcísio fazia campanha. Pessoas ouviram rajadas de metralhadora a dois quarteirões do lugar onde um homem identificado como Felipe Silva de Lima, de 27 anos, foi morto. Segundo a polícia, não era o mesmo local onde o candidato fazia campanha.

O conhecimento liberta.