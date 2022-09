Felipe Neto critica combate ao fascismo com "mesmas práticas"; "Então continue lutando com flores", responde Janones

Apoie o 247

247 - O youtuber Felipe Neto e o deputado federal André Janones (Avante-MG) tiveram uma discussão nesta segunda-feira (5) devido a uma divergência de visões sobre a estratégia 'agressiva' utilizada pelo parlamentar em suas redes sociais para fazer campanha contra candidatos bolsonaristas.

O debate começou quando Felipe publicou: "O ódio ao bolsonarismo não pode te fazer sucumbir às mesmas práticas deles. Não existe 'fakenews do bem', não existe 'vencer o mal com o mal'. Toda desinformação deve ser combatida e todo erro deve ser corrigido."

Janones, que é defensor do modus operandi a que o youtuber se referiu, rebateu: "Então continua combatendo o fascismo com flores e daqui a um tempo você estará dando aulas de como vencê-los do porão de uma ditadura! 2018 foi um belo exemplo do quão eficaz é a estratégia politicamente correta!"

O deputado federal já havia defendido publicamente que "não se combate esse tipo de gente com o politicamente correto" , após ter sido flagrado em uma confusão com o ex-ministro bolsonarista Ricardo Salles (PL) nos bastidores do debate presidencial da Band , no dia 28 de agosto. "A única maneira é utilizar os mesmos métodos que eles. É um efeito colateral negativo, mas que não tem como resolver", complementou Janones à época, em entrevista à coluna da Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo.

Em resposta ao tweet de Janones, Felipe Neto escreveu: "Janones, eu não enfrentei a polícia civil na minha casa, um inquérito inventado por corrupção de menores, centenas de ameaças de morte, um lunático com carro de som na minha casa me chamando de pedófilo, pra vc vir aqui me ensinar sobre fascismo. Sossega."

Janones, então, disse estar "jogando no campo deles" para que nem Felipe Neto "e nem mais ninguém tenha que passar coisas semelhantes a essas" que Felipe relatou ter passado. "E também para que possamos continuar discordando um do outro (como agora), sem que isso implique em risco para as nossas vidas. É guerra, é pela democracia!", complementou.

O youtuber propôs continuar o diálogo de maneira privada: "(Desta forma) a gente pode debater sem as pessoas acharem que estamos brigando e os bolsonaristas usarem isso pra criar mais fake news ainda." O deputado concordou: "Isso! Estamos do mesmo lado, por um só caminho e você é muito importante nessa luta."

