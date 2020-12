Felipe Neto critica Folha, reconhece mérito do PT, mas diz que protagonismo é dos movimentos negros

Pelo Twitter, Felipe Neto criticou o título de uma matéria da Folha de S.Paulo que atribuiu à "década" o mérito de colocar os negros na faculdade. Ele reconhece o papel do PT, mas diz que o mérito é dos movimentos negros edit

247- "A Folha tá errada, mas pera aí. O protagonismo de ter conseguido isso não é do PT (mt menos da década). É do movimento negro que lutou MUITO p/ q isso acontecesse. A gestão PT viabilizou, merece sim reconhecimento, foram fundamentais, mas reconheçam a luta dos protagonistas!", escreveu Felipe Neto no Twitter.

Matéria da Folha de S.Paulo publicada na terça-feira (22) sobre negros nas universidades brasileiras dizia: "Década colocou os negros na faculdade, e não (só) para fazer faxina". Depois de críticas nas redes sociais, o jornal mudou o título para "Negros estão na faculdade, e não (só) para fazer faxina".

