Felipe Neto defende revolução para derrubar e prender Bolsonaro

247 - O empresário e youtuber Felipe Neto defendeu a prisão de manifestantes que foram às ruas defender um golpe estimulado por Jair Bolsonaro no País.

"Não se dialoga com fascista. Lugar de fascista é na cadeia. Se a polícia se recusa a prender e quem está no poder defende o fascismo, é necessário fazer o que for preciso", escreveu o influenciador digital no Twitter.

Na rede social, Neto criticou o fato de um policial não ter prendido uma manifestante pró-golpe.

"Olhem para isso. Policial escolta com toda calma do mundo uma manifestante fascista com arma branca ameaçando os que lutam por democracia. Ela não foi presa", postou ele, que, neste mês, reconheceu o golpe contra Dilma Rousseff.

Manifestantes pró-Bolsonaro com bandeiras neonazistas: PM faz até escolta.



Manifestantes pró-Bolsonaro simulando a KKK: zero ações.



--



Manifestantes pela democracia e contra o fascismo: PM está agora atacando com bombas de efeito moral e balas de borracha.



É INACREDITÁVEL! https://t.co/wbR44qmkgp — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) May 31, 2020

