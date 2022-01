Felipe Neto: extrema direita agora vai tentar transformar Olavo de Carvalho em um mártir

"Olavo é um dos grandes responsáveis pelo mar de lama no qual afundamos", afirma o youtuber edit

247 - O youtuber Felipe Neto repercutiu no Twitter a morte do guru bolsonarista Olavo de Carvalho. Para ele, a extrema-direita tentará fazer do escritor um mártir.

"A extrema direita agora vai tentar transformar Olavo de Carvalho em um mártir, um herói. Olavo é um dos grandes responsáveis pelo mar de lama no qual afundamos. É o guru de toda essa turma violenta e odiosa. E digo 'é', no presente, porque o homem perece, mas suas ideias não", escreveu.

