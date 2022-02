Felipe Neto processa Silas Malafaia e audiência será nesta terça (15)

Apoie o 247

247 - O empresário Silas Malafaia terá que comparecer em audiência marcada para a próxima terça-feira, (15), para ser ouvido sobre ofensas feitas contra o youtuber Felipe Neto que o processa por crimes contra a honra: difamação, duas vezes, e injúria, cinco vezes. A informação é do Metrópoles.

Em um vídeo publicado por Malafaia ele xinga o youtuber por ele ser responsável pela distribuição gratuita dos exemplares censurados pelo prefeito Marcelo Crivella durante a Bienal do Rio de 2019. No vídeo, Malafaia afirmou que “tem um bandido, um canalha, que quer distribuir revista na porta com cenas libidinosas”, e concluiu: “bota esse canalha na cadeia”.

A segunda ação movida pelo youtuber também é referente a outro conteúdo publicado por Malafaia, que a partir de 2019 começou a liderar diversas campanhas difamatórias contra Neto em suas redes sociais, segundo Neto com afirmações falsas e incitação ao ódio.

O pastor o chamou de “lixo moral”, e “produtor de fake news”, referindo-se ao convite feito ao comunicador pelo até então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para debater o projeto de lei das fake news. No vídeo, ele afirma, ainda, que Felipe Neto faria apologia ao sexo entre crianças e adolescentes e os manipularia de maneira “pervertida e perversa” em seus vídeos.

Silas Malafaia, por sua vez, adiantou que não está disposto a fazer acordo, e que levará provas para corroborar o que afirmou.]

