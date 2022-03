Felipe Santa Cruz critica ação do TSE no Lollapalooza: 'censura é a base de todo regime autoritário'

“Que o Judiciário entenda que a reeleição de Bolsonaro será o fim da democracia”, destacou o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz edit

247 - O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz, que quer ser candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSD, denunciou a censura que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabeleceu contra os artistas do Lollapalooza, proibidos de se manifestar politicamente.

“A censura é a base de todo regime autoritário. Que o Judiciário entenda que a reeleição de Bolsonaro será o fim da democracia. Cai no golpe quem quer…”, publicou no Twitter.

