Felipe Santa Cruz: 'Exército não pode ser covarde e assistir a anarquia nos quartéis'

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, cobrou do Exército providências, após o general Eduardo Pazuello comparecer no último domingo (23) a um ato político no Rio e Jair Bolsonaro não só tentar blindar o seu ex-ministro, como também fazer ameaças de golpe.

“Dizem que o exército está diante de uma decisão difícil. Não me parece que seja difícil fazer o óbvio e impedir a anarquia nos quartéis. O futuro irá cobrar a conta dos covardes e oportunistas que assistiram ao bolsonarismo calados”, escreveu ele no Twitter.

O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ameaça renunciar ao posto diante da tentativa de blindagem de Pazuello por parte de Bolsonaro.

Depois de criar uma crise militar, Bolsonaro voltou a fazer ameaças de golpe com um eventual uso das Forças Armadas para fins políticos.

