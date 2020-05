Felipe Santa Cruz, presidente da OAB: “CNPJ na UTI? Já são mais de 8 mil CPFs perdidos”

Após recorde de mortes em 24h no Brasil, Bolsonaro foi ao STF pedir reabertura do comércio edit

Revista Fórum - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, se manifestou no Twitter contra a postura do presidente Jair Bolsonaro ao pressionar o Supremo Tribunal Federal (STG) por uma “volta à normalidade”. “Já são mais de 8 mil CPFs perdidos, sem chance de recuperação”, disse.

Bolsonaro realizou, junto ao ministro da Economia, Paulo Guedes, uma reunião com Dias Toffoli nesta manhã, na companhia de mais 15 empresários. Ele defendeu, mais uma vez, que o comércio seja reaberto.

