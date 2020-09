Felipe Santa Cruz sobre discurso de Bolsonaro na ONU: 'vergonhoso, com média de uma fake news por parágrafo'

"Na Assembleia Geral da ONU nosso presidente sustentou vergonhosamente um discurso com média de uma fake news por parágrafo", afirmou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. "A narrativa fantasiosa do presidente não consegue encobrir os fatos", complementou edit

247 - O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, criticou Jair Bolsonaro pelo discurso (virtual) durante Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (22). "Bolsonaro reinventou as fake news. Até então as notícias falsas eram plantadas anonimamente para repercutirem sem lastro e disseminarem a desinformação. Na Assembleia Geral da ONU nosso presidente sustentou vergonhosamente um discurso com média de uma fake news por parágrafo", postou Santa Cruz no Twitter.

"A narrativa fantasiosa do presidente não consegue encobrir os fatos. Os índices de incêndio na Amazônia e no Pantanal são recordes, segundo dados do INPE. Houve desmonte dos órgãos de fiscalização ambientais e de políticas públicas de preservação dos biomas", acrescentou.

Em seu pronunciamento, Bolsonaro voltou a negar a devastação na Amazônia e culpou indígenas pelas queimadas. Também atacou a Venezuela e acusou a imprensa de causar "pânico" na população na pandemia do coronavírus.