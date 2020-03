247 - O Brasil teve um aumento de 7,3% nos casos de feminicídio em 2019 na comparação com 2018. São 1.314 pessoas mortas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 7 horas, em média. É maior número já registrado desde que a lei entrou em vigor, em 2015, de acordo com um levantamento feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

O país teve 19% menos mortes em 2019 em relação ao ano anterior. Se forem consideradas apenas as mortes de mulheres, o que inclui também os casos não classificados como feminicídios, houve uma diminuição de 14% – menor, mas, ainda assim, um recorde.

Acre e Alagoas são os estados com maior taxa de feminicídios: 2,5 a cada 100 mil.