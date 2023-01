Fenae defende democracia e repudia atos terroristas contra o Brasil

"O Brasil precisa voltar a ser dono de si e do seu destino e atuar como um país soberano, conforme prevê a Constituição", diz a Federação das Associações do Pessoal da Caixa edit

Fenae - A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), que sempre defendeu o banco público com caráter social, além dos direitos dos trabalhadores, vem a público repudiar as cenas de terrorismo registradas em Brasília neste domingo (8), com a invasão das sedes dos três Poderes seguidas de depredações ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF. Os atos golpistas agridem frontalmente a democracia, os pilares da República, o Estado de Direito e a Nação brasileira.

A Fenae exige que os responsáveis pelos atos de violência contra a democracia brasileira sejam identificados e punidos, no rigor da lei. Responsabilidades também devem ser imputadas às autoridades do DF, coniventes com os ataques. Defendemos, incondicionalmente, o Estado democrático de direito e convocamos todas as entidades do movimento associativo, além das organizações do movimento sindical e social, a também defenderem as regras democráticas no país.

Não aceitamos retrocessos na democracia e tampouco tentativas de golpe. Com a eleição do presidente Lula, o Brasil entrou no clima da esperança e da reconstrução, pilares da defesa da democracia. A Fenae assume o compromisso de esforçar-se para reerguer o edifício de direitos e valores nacionais, com a urgência que o momento requer. O Brasil precisa voltar a ser dono de si mesmo e do seu destino. Precisa, aliás, atuar como um país soberano, conforme prevê a Constituição de 1988.

Para a Fenae, mais do que uma forma de governo, a democracia é a possibilidade do convívio entre diferentes, servindo ainda como parâmetro moral e ético para o bem maior do país e do coletivo. Não vamos nos calar diante da barbárie e do terrorismo.

Não ao golpismo! O Brasil não cederá ao terrorismo! Em defesa da democracia e do Estado de Direito! Em defesa da vontade do povo brasileiro!



Brasília, 9 de janeiro de 2023

Diretoria Executiva da Fenae

