Fenae marca presença no ato "Democracia Inabalada"

247 - A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) esteve representada no ato "Democracia Inabalada", realizado nesta segunda-feira (8) no Congresso Nacional, em Brasília. O presidente da Fenae, Sergio Takemoto, participou da cerimônia promovida pelos Três Poderes, que celebrou a resistência democrática contra ataques golpistas ocorridos há exatamente um ano.

A presença da Fenae no evento reforça o compromisso da entidade com a defesa do Estado Democrático de Direito e o fortalecimento das instituições republicanas. O presidente Sergio Takemoto, ao lado de outras autoridades como Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, e Luis Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), destacou a importância histórica do ato. >>> LEIA TAMBÉM: "Não há perdão para quem atenta contra a democracia", diz Lula

“Guiados pelo ódio e pela desinformação, terroristas invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Eles não aceitaram o resultado das urnas e desrespeitaram a vontade popular por meio do voto. Ao estar presente nesse ato, a Fenae reforça que defender o Brasil é defender a democracia”, destacou Takemoto.

O evento, que contou com a presença de aproximadamente 500 convidados, não apenas celebrou a resistência democrática do dia 8 de janeiro de 2022, mas também marcou a devolução de itens depredados durante os ataques terroristas. Entre esses itens, destaca-se a tapeçaria de Burle Marx, de 1973, que foi devidamente restaurada. O Palácio do Planalto informou que um laboratório foi montado no Alvorada especialmente para garantir a recuperação de obras do patrimônio público danificadas no dia dos ataques.

