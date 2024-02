Fepal bate duro em Netanyahu por rejeitar cessar-fogo sugerido pelo Hamas: 'Adolf Hitler sorri no inferno'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) bateu duro no primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, após rejeitar o cessar-fogo sugerido pelo grupo islâmico Hamas, e conter o genocídio cometido por forças israelenses na Fiaxa de Gaza, onde mais de 27 mil pessoas morreram desde o dia 7 de outubro, segundo estatísticas oficiais.

A Fepal comparou o primeiro-ministro israelense com o ex-ditador Adolf Hitler (1889-1945). "O momento que Netanyahu rejeita o cessar-fogo e promete avançar sobre Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinos estão em tendas de refugiados. Adolf Hitler sorri no inferno", escreveu a Fepal na rede social X.

continua após o anúncio

O governo isralense começou sua ofensiva militar depois que militantes de Gaza, governada pelo Hamas, mataram 1.200 pessoas e tomaram 253 reféns no sul de Israel em 7 de outubro. Desde aquela data, houve apenas uma trégua até agora, que durou apenas uma semana, no fim de novembro.

O momento que Netanyahu rejeita o cessar-fogo e promete avançar sobre Rafah, onde mais de 1 milhão de palestinos estão em tendas de refugiados.



Adolf Hitler sorri no inferno. https://t.co/07sNkUdIL6 continua após o anúncio February 8, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: