Fepal cobra urgência de Lula para apoiar ação contra Israel por genocídio

Entidade representante da comunidade palestina no Brasil diz que "a hora é agora". Corte Internacional de Justiça realizará a sua primeira audiência no caso na quinta-feira (11) edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Federação Árabe-Palestina do Brasil (Fepal) cobrou do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que declare urgentemente apoio à ação movida pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) por genocídio contra o povo palestino na Faixa de Gaza.

"Presidente Lula, o Brasil pode e deve apoiar a ação da África do Sul contra 'israel' pelo crime de GENOCÍDIO na Corte Internacional de Justiça. A primeira audiência é amanhã. A hora é agora. O apoio do Brasil faz TODA a diferença. Parar o genocidio palestino é AGORA", escreveu a entidade representante da comunidade palestina no Brasil em sua conta na plataforma social X (antigo Twitter).

continua após o anúncio

A CIJ realizará a sua primeira audiência no caso na quinta-feira (11). O caso da África do Sul tem o apoio de vários países, incluindo a Turquia, a Jordânia, a Bolívia, a Venezuela, a Malásia e a Organização dos Países Islâmicos.

Anteriormente, o embaixador da Palestina em Brasília, Ibrahim Alzeben, solicitou o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ação da África do Sul contra Israel pelo crime de genocídio.

continua após o anúncio

A ação da África do Sul alega que os atos de Israel são de caráter genocida, buscando a destruição dos palestinos de Gaza como parte de um grupo nacional, racial e étnico mais amplo. Entre as acusações estão o assassinato de palestinos em Gaza, danos físicos e mentais graves, e condições de vida que podem levar à destruição física da população palestina.

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em quase três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo.

continua após o anúncio

Presidente @LulaOficial, o Brasil pode e deve apoiar a ação da África do Sul contra "israel" pelo crime de GENOCÍDIO na Corte Internacional de Justiça.



A primeira audiência é amanhã. A hora é agora. O apoio do Brasil faz TODA a diferença.



Parar o genocidio palestino é AGORA. pic.twitter.com/slcmRy2MGZ — FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) January 10, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: