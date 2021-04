Feriado registra aglomerações e desrespeitos às medidas de proteção

Mesmo com todas as orientações das autoridades de saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação à pandemia de COVID-19, nesta sexta-feira (02) algumas capitais registraram aglomerações edit

247 - Mesmo com todas as orientações das autoridades de saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) em relação à pandemia de COVID-19, nesta sexta-feira (02) algumas capitais registraram aglomerações em mercados e centros comerciais e desrespeito às medidas para evitar o contágio e propagação do vírus.

Segundo reportagem da Band News, ocorrem aglomerações nas cidades de Manaus, Fortaleza a Curitiba.

O estado do Paraná também registrou o aumento de viagens com o destino ao litoral nas últimas horas, mas muita gente parou nas barreiras sanitárias. Pelo menos 144 pessoas tiveram que retornar para casa. Ao todo são 11 barreiras nas principais rodovias paranaenses.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.