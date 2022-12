Férias: Bolsonaro não fez quase nada desde que perdeu eleição

Apoie o 247

247 - Após sua derrota no segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro (PL) vive uma rotina de reclusão, com agenda oficial enxuta e número reduzido de postagens em suas redes sociais, meios que adotou como principal forma de comunicação ao longo de seu mandato, aponta uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo que rastreou o dia a dia de Bolsonaro desde sua derrota.

“No cenário internacional, ele ausentou-se da COP27, conferência da ONU sobre mudanças climáticas no Egito —com participação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bolsonaro também não foi à reunião da cúpula do G20, na Indonésia. O atual mandatário evitou parabenizar o adversário e não comentou o relatório apresentado pelo Ministério da Defesa ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre a fiscalização do processo eleitoral”, diz um trecho da reportagem.

A reportagem relembra que, “em seu primeiro pronunciamento após as eleições, no dia 1º de novembro, Bolsonaro avaliou que as manifestações antidemocráticas promovidas por seus apoiadores são fruto de ‘indignação e injustiça’ com as eleições e não pediu explicitamente o fim dos bloqueios de rodovias, o que fez em vídeo no dia seguinte.”

