Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert declaram apoio a Lula em suas redes sociais (vídeo)

Ao som de "All you need is love", do grupo inglês Beatles, os dois simularam um coração com as mãos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O casal de apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert postou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (23), um vídeo no qual reproduz a letra "L" com os dedos, demonstrando apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições para presidente em 2 de outubro.

Ao som de "All you need is love", do grupo inglês Beatles, os dois simularam um coração com as mãos, seguido do "L"., inicial de Lula.

>>>> Milton Nascimento, Ziraldo e mais artistas aparecem em novo vídeo do "vira vira voto" para Lula

O casal se junta a onda de artistas que estão se mobilizando para promover o chamado "voto útil" para eleger Lula já no primeiro turno e afastar de vez o bolsonarismo do poder.

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima também estão do lado da democracia pic.twitter.com/2OTo2FJxXU September 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.