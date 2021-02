Fernanda Melchionna: chamar Bolsonaro de 'genocida' e 'fascista' foi em respeito ao povo

Integrante da bancada do PSOL que protestou contra Jair Bolsonaro na sessão de abertura do Congresso, Fernanda Melchionna disse que tirar Bolsonaro do poder é uma "medida sanitária para o Brasil" edit

247 - Jair Bolsonaro foi alvo de protestos na tarde desta quarta-feira (3), durante sua participação na sessão de abertura do ano legislativo do Congresso Nacional.

Bolsonaro foi chamado de "genocida" e "fascista" no início da sessão comandada pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Cinco parlamentares do PSOL - Sâmia Bomfim, Glauber Braga, Talíria Petrone, Vivi Reis e Fernanda Melchionna - estavam com camisas e levaram cartazes com as frases "Fora genocida" e "Impeachment já".

"Nós fomos apenas para lembrar ao presidente que ele é um genocida que não tem respeito pelo povo. Tirar Bolsonaro do poder é uma medida sanitária para o Brasil", afirmou a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS).

A deputada Sâmia Bomfim também de manifestou sobre o protesto. Confira:

Bolsonaro acha que pode comprar os deputados para ter uma Câmara omissa e silenciosa. Mas a bancada do PSOL ele não compra. Nossa voz ele não vai calar! pic.twitter.com/93JacY4C0L — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) February 3, 2021

