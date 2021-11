Fernando Bezerra, líder do governo, será o relator da PEC dos Precatórios no Senado

Apoie o 247

247 - O senador Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo, será o relator da PEC dos Precatórios da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Casa.

Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da comissão, teria escolhido o seu nome em conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta quarta-feira (10). A escolha do senador demonstra que o governo sabe que a resistência ao texto será maior. na Casa.

Pacheco chegou a aventar a proposta de que o texto poderia ser votado, com "senso de urgência", pela comissão e ir direto ao plenário. Mas senadores pressionaram para que o texto passe por todos os ritos e a base governista teve que recuar.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (9) a PEC dos Precatórios em 2º turno. Senadores já sinalizaram que não vão aprovar o texto aprovado, ou seja, o texto deve ter emendas e voltar para nova apreciação da Câmara.

A PEC dos Precatórios precisará de ao menos 49 votos dos 81 senadores em dois turnos para ser aprovada.

