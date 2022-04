Fernando Brito: O caminho do golpe está aberto: de volta ao artigo 142?

Apoie o 247

ICL

Por Fernando Brito, no Tijolalo - É evidente que Jair Bolsonaro, ao editar o decreto anulando a condenação do facínora Daniel Silveira (quem tiver dúvidas, assista o que ele fala no vídeo ao final do post) sabia, como sabe, que ele será anulado pelo Supremo Tribunal Federal.



Portanto, é certo que já pensa nos passos seguintes do impasse institucional que criou ao, sem margem de dúvidas, usurpar, mesmo antes de definitiva a sentença imposta ao Brucutu, as competências de outro poder, o Judiciário, a quem compete a conclusão do processo criminal.



A graça concedida pelo Presidente, não fosse em si um desvio de finalidade, é também um atropelo ao devido processo legal, que não estava concluído.



E é claro que o caminho pensado por Bolsonaro é a maldita e estúpida deturpação do artigo 142 da Constituição, que trata da atribuição das Forças Armadas, assim definida, literalmente:



Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



Desde o início deste governo (assim mesmo, com minúsculas) o bolsonarismo sustenta que isto daria às Forças Armadas, sob o comando presidencial, o direito de “moderar” conflitos entre poderes e decidir quem tem razão . Decisão óbvia, aliás.



E isso depende – o que já não parece impossível – que os comandos militares se alinhem à missão de derrubarem a democracia por menos que um ex-capitão indisciplinado, mas por um ex-cabo da PM metido a leão de chácara.



O que era impensável é justamente no que pensa Bolsonaro.



O que é incrível é que tenha companhia de oficiais generais para isso.



Em 64, foram chamados de “gorilas”.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2022, estão sendo chamados por um gorila.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE