Fernando Fernandes: os promotores também são suspeitos no processo contra Lula

247 - Após o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmar nesta quinta-feira (22) a decisão da Segunda Turma da Corte que declarou o ex-juiz Sergio Moro suspeito nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato, o advogado Fernando Augusto Fernandes, em entrevista ao Boa Noite 247, afirmou que os procuradores da força-tarefa também precisam ser declarados suspeitos.

Fernandes argumenta que nem a denúncia contra o ex-presidente Lula pode ser levada adiante, visto que ela também foi oferecida por promotores suspeitos, que violaram o princípio do promotor natural. "Inúmeras questões vão ter que ser discutidas. O Moro foi declarado suspeito. Aí eu pergunto: e os membros do Ministério Público? Esses diálogos revelam uma atuação junto com os membros do Ministério Público. Portanto, o princípio do promotor natural também foi violado. A denúncia foi feita por promotores suspeitos. Nós temos que seguir a discussão para a declaração da inexistência sequer da denúncia. Como os processos vão continuar se uma das garantias do cidadão é a do promotor natural? Ele [Lula] foi perseguido por membros do Ministério Público".

