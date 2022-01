Fernando Henrique Cardoso declara voto em Doria para presidente

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), um dos artífices do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, anunciou nesta terça-feira (25) que votará em João Doria (PSDB) para presidente nas eleições de outubro.

"Já tive a oportunidade de manifestar o meu apoio ao candidato a governador João Doria à presidência e que foi respaldada pelo meu partido", disse FHC pelo Twitter.

O ex-presidente tucano já afirmou que votaria no ex-presidente Lula contra Jair Bolsonaro. "Se houver, espero que não haja, essa dicotomia ou [Fernando] Haddad ou Bolsonaro, ou alguém do PT, lógico, que seja razoável, ou Bolsonaro, votaria mais contra o Bolsonaro", afirmou ao UOL Entrevista.

PUBLICIDADE

Segundo o colunista Lauro Jardim, Lula e FHC devem se encontrar nesta semana. O encontro é parte do esforço do ex-presidente petista em ampliar cada vez mais o diálogo com variados setores da política brasileira e mundial.

PUBLICIDADE