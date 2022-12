Fernando Horta: terrorismo ainda é ameaça e festa da posse de Lula deve ser cancelada

Apoie o 247

247 - O historiador Fernando Horta defendeu que a festa da posse do presidente eleito Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro do ano que vem, deve ser cancelada, pois o terrorismo bolsonarista ainda é uma ameaça e o bolsonarismo está espalhando ódio pelo país, o que pode prejudicar as pessoas que vão participar do evento em Brasília.

“O bolsonarismo conseguiu criar a ideia de que todos são responsáveis pela ascensão do PT. E se todos são responsáveis, todos são sócios e merecem ser punidos. Portanto, os bolsonaristas, hoje, não tem mais só como foco Luiz Inácio Lula da Silva, ou Gleisi Hoffmann, ou Paulo Pimenta, mas eu e você e todo mundo que votou para fazer essa transformação. Isso é muito perigoso, pois você pode fazer a segurança do Lula, da Gleisi e do Pimenta, mas não tem como fazer a segurança de 300, 500 mil pessoas que vão estar em Brasília”, afirmou em entrevista à TV 247.

Segundo ele, “Brasília é um caldeirão em ebulição, que nos últimos dois anos se tornou uma terra sem lei pela ação do governador Ibaneis Rocha, que absolutamente não faz nada”. Horta lembrou da inação dos órgãos de segurança nas ameaças golpistas de Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos.

Comentando sobre a tentativa de atentado a bomba no Distrito Federal, Horta afirmou: “Agora se achou todo esse armamento em Brasília, mas não a partir de uma investigação minuciosa, porque a Abin, os órgãos de inteligência e a Polícia Federal estão totalmente parados, se não totalmente, 90% parados. E apenas algumas partes que já respondem ao Flávio Dino [futuro ministro da Justiça] ou que respondem ao Alexandre de Moraes [ministro do Supremo Tribunal Federal], que fazem algumas investigações, é que estão de alguma forma se movimentando, mas elas não são suficientes para um processo muito grande que vai ser essa posse”.

“Acho perigoso, acho que não vale o risco”, destacou Horta sobre a festa pública da posse de Lula.

