FGV Social: um em cada dez domicílios brasileiros está em área com risco de inundação

247 - A FGV Social mostrou que 9,8% dos domicílios brasileiros estão localizados em áreas sujeitas à inundação, de acordo com informação publicada pela coluna de Ancelmo Gois.

A estatística foi divulgada em um contexto de repercussão nacional das consequências dos temporais em municípios do litoral do estado de São Paulo. Pelo menos 57 pessoas morreram e cerca de 4 mil estão desalojadas (na casa de parente ou amigo) e desabrigada (que precisa de ajuda do Poder Público).

